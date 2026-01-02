Furtos a pequenos mercados onde trabalham apenas mulheres, ameaças a moradores locais e a fiéis de uma igreja católica, além de “cavalo de pau” pelas ruas.

Essas e outras condutas criminosas fizeram com que um morador do bairro Ana Maria, em Louveira, “ganhasse” dos próprios vizinhos o título de “odiado no bairro”. Os mesmos moradores, porém, comemoraram, nesta quinta-feira (1º), a prisão deste homem por furto qualificado a um supermercado local.

Com ele, no carro, e posteriormente em sua residência, policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão apreenderam 8 kg de carne e 12 latas de cerveja. O suspeito confessou os crimes.