Furtos a pequenos mercados onde trabalham apenas mulheres, ameaças a moradores locais e a fiéis de uma igreja católica, além de “cavalo de pau” pelas ruas.
Essas e outras condutas criminosas fizeram com que um morador do bairro Ana Maria, em Louveira, “ganhasse” dos próprios vizinhos o título de “odiado no bairro”. Os mesmos moradores, porém, comemoraram, nesta quinta-feira (1º), a prisão deste homem por furto qualificado a um supermercado local.
Com ele, no carro, e posteriormente em sua residência, policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão apreenderam 8 kg de carne e 12 latas de cerveja. O suspeito confessou os crimes.
A HISTÓRIA
A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de um mercado no bairro Ana Maria após um homem invadir o local e subtrair mercadorias mediante ameaça às funcionárias, utilizando uma faca.
Deslocaram-se até o estabelecimento o cabo Correia e o soldado Cirqueira, que recolheram imagens do crime ocorrido momentos antes, além de registros de outro furto no mesmo mercado, praticado pelo mesmo indivíduo na noite do dia 31. Com base nas imagens, os policiais iniciaram diligências e localizaram um suspeito em um posto de combustíveis, onde ele estava parado devido à falta de combustível em seu veículo.
Durante a abordagem, o homem confessou ter acabado de furtar o mercadinho e afirmou que, em sua residência, guardava parte dos produtos subtraídos do mesmo local no dia anterior.
Na casa do suspeito, localizada nas proximidades, os policiais recuperaram parte das mercadorias furtadas. Ao todo, foram apreendidos 2 kg de carne, 2 kg de linguiça, 2 kg de panceta, 1 kg de frango, 1 kg de carne em espeto e 12 latas de cerveja.
O homem recebeu voz de prisão por roubo e foi encaminhado ao Plantão Policial. Durante a apresentação da ocorrência, o proprietário de outro mercadinho, situado em um bairro da mesma região, também compareceu e reconheceu o detido como autor de um furto em seu estabelecimento.
Em conversa com a reportagem, os policiais relataram que o mesmo indivíduo já havia sido detido dias antes, suspeito de ameaçar fiéis com uma faca enquanto chegavam para a missa na Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens e Santo Antônio de Pádua. Ele também possui registros de detenções anteriores por realizar manobras perigosas com o veículo e por circular empunhando uma faca, exibindo o objeto para moradores da região.
Segundo o cabo Correia, moradores chegaram a comemorar a prisão, afirmando que o homem é conhecido no bairro por ameaçar pessoas e causar transtornos.
Apesar do uso de uma faca e das ameaças às funcionárias, o delegado plantonista entendeu que o crime se enquadra como furto qualificado e determinou a prisão em flagrante.