A nova tarifa de água e esgoto em cidades atendidas pela Sabesp passou a valer nesta quinta-feira (1º). O reajuste é válido para as 341 cidades atendidas pela companhia em todo o Estado de São Paulo. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva e Jarinu. O reajuste será de 6,11%, seguindo a reposição do IPCA, índice oficial de inflação do país, acumulado entre julho de 2024 e outubro de 2025.

O aumento foi baseado conforme a decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). Sendo assim, o valor da tarifa residencial passa em 2026 para R$ 6,40/m³.

Segundo a Sabesp, a revisão tarifária ocorre em um contexto de ampliação dos investimentos em saneamento no estado, voltados à universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto. A combinação entre regras regulatórias, metas de desempenho e controle tarifário busca assegurar a expansão dos serviços sem impacto adicional no orçamento das famílias atendidas pela companhia.