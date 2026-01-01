Com foco em mais um acesso de divisão, o Paulista projeta uma temporada de consolidação e sucesso na Série A3 do Campeonato Paulista. Às vésperas do início da competição, o presidente Raphael Donadell e o técnico Raphael Pereira destacaram otimismo, responsabilidade e ambição como pilares do planejamento do clube para este ano.

A equipe estreia na Série A3 na sexta-feira, dia 23 de janeiro, às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, contra a Itapirense. A tabela prevê jogos às quartas-feiras, sextas-feiras e sábados à noite, especialmente em Jundiaí, estratégia adotada para fortalecer o fator casa e ampliar a presença do torcedor ao longo da competição.

O Galo terá uma sequência equilibrada de confrontos na primeira fase. Além da estreia em casa, enfrentará fora de seus domínios Rio Claro, Marília, Rio Branco, XV de Jaú, Rio Preto, União Suzano, União Barbarense e Catanduva. No Jayme Cintra, recebe Portuguesa Santista, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Francana, Bandeirante e União São João, em jogos considerados decisivos para a classificação.