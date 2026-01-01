Com foco em mais um acesso de divisão, o Paulista projeta uma temporada de consolidação e sucesso na Série A3 do Campeonato Paulista. Às vésperas do início da competição, o presidente Raphael Donadell e o técnico Raphael Pereira destacaram otimismo, responsabilidade e ambição como pilares do planejamento do clube para este ano.
A equipe estreia na Série A3 na sexta-feira, dia 23 de janeiro, às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, contra a Itapirense. A tabela prevê jogos às quartas-feiras, sextas-feiras e sábados à noite, especialmente em Jundiaí, estratégia adotada para fortalecer o fator casa e ampliar a presença do torcedor ao longo da competição.
O Galo terá uma sequência equilibrada de confrontos na primeira fase. Além da estreia em casa, enfrentará fora de seus domínios Rio Claro, Marília, Rio Branco, XV de Jaú, Rio Preto, União Suzano, União Barbarense e Catanduva. No Jayme Cintra, recebe Portuguesa Santista, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Francana, Bandeirante e União São João, em jogos considerados decisivos para a classificação.
Para o presidente Raphael Donadell, o momento vivido pelo clube permite projetar um futuro promissor. Ele avalia que o Paulista vive um processo contínuo de crescimento esportivo e estrutural. “A perspectiva do Paulista para 2026 é a melhor possível. A gente vem numa crescente de desempenho, com acesso e título, e está caminhando para o lugar que o clube merece. O trabalho é diário, com investimento em estrutura, tecnologia, pessoas e processos, para seguir evoluindo”, afirmou. Donadell destacou ainda que, apesar do planejamento, o futebol exige cautela. “Não é uma ciência exata, mas o objetivo é sempre brigar por finais, títulos e acessos.”
No comando técnico, Raphael Pereira reforça que o sonho do elenco passa diretamente pela luta nas primeiras posições. Segundo ele, a Série A3 exige regularidade e competitividade desde a primeira rodada. “A nossa maior perspectiva é o acesso. A competição oferece duas vagas, então a responsabilidade é grande. O que a diretoria e o torcedor esperam é que a gente brigue pelas fases finais e pelas pontas da tabela”, disse o treinador, que afirmou estar confiante no trabalho e no rendimento da equipe.
Com planejamento definido, calendário conhecido e expectativas alinhadas entre diretoria e comissão técnica, o Paulista de Jundiaí inicia 2026 apostando na força do Jayme Cintra, fortalecimento do elenco e na regularidade como caminhos para transformar perspectivas e sonhos em resultados dentro de campo.