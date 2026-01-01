01 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NA VIRADA

PM realizou comandos em bairros com histórico de pancadões

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO / PM
Visibilidade e fiscalização de trânsito no bairro Jd Fepasa (Jundiaí)
Visibilidade e fiscalização de trânsito no bairro Jd Fepasa (Jundiaí)

A Polícia Militar realizou ações de policiamento preventivo na noite de terça-feira (31), durante a virada do ano, em Jundiaí. O trabalho ocorreu na área da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), com patrulhamento ostensivo e comandos em pontos estratégicos da cidade.

As equipes atuaram em diversos bairros, com destaque para a Comunidade Meias Aço, Jardim Fepasa e Jardim da Fonte. Durante a operação, foram realizadas fiscalizações, inclusive com foco em motocicletas com escapamentos em desacordo com as normas, com o objetivo de prevenir práticas delituosas e garantir a proteção da comunidade.

De acordo com a PM, não houve qualquer solicitação ou constatação de ocorrências relacionadas a aglomerações de pessoas ou perturbação do sossego público por som alto durante o período da ação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários