Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (1º) acusado de tentar matar próprio companheiro, durante uma festa de Ano Novo, em Itatiba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Os policiais militares Cabo Spencer e Soldado De Matos foram acionados via Copom para atender uma emergência de uma pessoa ferida por arma branca e, segundo informações, o autor ainda estaria nas proximidades. Ao chegarem ao local encontraram um homem em frente à residência apresentando forte nervosismo. Durante a abordagem, ele confessou ter desferido várias facadas contra o companheiro. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, o suspeito indicou onde a vítima estava e também o local onde havia escondido a faca utilizada no crime.

A vítima foi encontrada no interior do imóvel em estado de choque, com ferimentos na região da boca, braço esquerdo e costas. Com apoio de outra viatura, ele foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, onde os médicos constataram lesões pérfuro-cortantes e uma lesão no joelho esquerdo. Ele ficou sob observação médica.