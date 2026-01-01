Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na terça-feira (31) após intervenção a tiros durante uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Torres de São José, em Jundiaí. O caso foi registrado no Plantão do 1º Distrito Policial e encaminhado ao 2º DP do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação teve início após denúncia feita por familiares, informando que o suspeito estava armado, agressivo e armazenava grande quantidade de entorpecentes em sua residência.

Ao chegarem ao local, os guardas viram o homem sobre a laje do imóvel portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu e passou a desobedecer às ordens de rendição, chegando a apontar a arma contra os agentes. Diante da ameaça iminente, foram efetuados disparos defensivos para preservar a integridade da equipe.