SUSPEITO COM DROGAS

Treta familiar acaba em perseguição policial em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na terça-feira (31) após intervenção a tiros durante uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Torres de São José, em Jundiaí. O caso foi registrado no Plantão do 1º Distrito Policial e encaminhado ao 2º DP do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação teve início após denúncia feita por familiares, informando que o suspeito estava armado, agressivo e armazenava grande quantidade de entorpecentes em sua residência.

Ao chegarem ao local, os guardas viram o homem sobre a laje do imóvel portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu e passou a desobedecer às ordens de rendição, chegando a apontar a arma contra os agentes. Diante da ameaça iminente, foram efetuados disparos defensivos para preservar a integridade da equipe.

Após cerco, o suspeito foi localizado ferido no quintal de um imóvel vizinho. Ele foi socorrido ao hospital, onde permaneceu internado sob escolta da Guarda Municipal.

Durante a vistoria na residência, os agentes apreenderam expressiva quantidade de drogas, além de rádios comunicadores, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, resistência e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O indivíduo foi preso em flagrante, e a autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

