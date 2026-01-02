Os moradores de Jundiaí podem começar 2026 praticando atividade física e curtindo momentos de lazer, ao lado de familiares e amigos, nos 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs) e nos parques da cidade.

Os centros esportivos de Jundiaí ficaram fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas serão reabertos nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, das 8h às 18h, com exceção do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, que abrirá das 6h às 18h, e do CECE Sororoca, com funcionamento das 8h às 20h.

Clique aqui para ver os endereços dos centros esportivos de Jundiaí.