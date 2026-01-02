Os moradores de Jundiaí podem começar 2026 praticando atividade física e curtindo momentos de lazer, ao lado de familiares e amigos, nos 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs) e nos parques da cidade.
Os centros esportivos de Jundiaí ficaram fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas serão reabertos nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, das 8h às 18h, com exceção do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, que abrirá das 6h às 18h, e do CECE Sororoca, com funcionamento das 8h às 20h.
Clique aqui para ver os endereços dos centros esportivos de Jundiaí.
Já os parques estarão abertos normalmente a partir do sábado (3), conforme os horários habituais de cada unidade. O Parque da Cidade e o Mundo das Crianças voltarão a funcionar no dia 2 de janeiro – o primeiro a partir das 6h30 e o Mundo das Crianças às 7h.
Revitalizado pela Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), o Parque do Trabalhador (Parque Corrupira) permanecerá fechado até 7 de janeiro de 2026, para a realização de manutenção geral.
“Olhamos muito para dentro dos nossos centros esportivos em 2025, por isso atuamos na zeladoria e manutenção dos nossos equipamentos públicos. Trocamos a iluminação de alguns deles, como o CECE Sororoca, e fizemos um trabalho intersetorial, numa ótima parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que contribuiu com reparos e a poda de mato”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi. “Com essas melhorias, criamos uma ambiência ainda mais favorável para nossos alunos e os cidadãos que gostam de praticar esporte”, emendou.
Busca por parcerias
De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, a Prefeitura busca parcerias para melhorar ainda mais os espaços esportivos públicos. “Este ano, discutimos e apresentamos o Plano Municipal do Esporte, um anseio de todos os jundiaienses, que vai orientar as políticas públicas da área nos próximos 10 anos. A iniciativa já foi aprovada pelo Conselho Municipal do Esporte e seu projeto deve ser apreciado na Câmara no retorno das atividades legislativas, no começo de 2026. Com o Plano, amplamente debatido em audiências públicas com a participação de toda a sociedade, Jundiaí estará apta a receber mais recursos de emendas parlamentares e doações de empresas”, completou Rita Orsi.