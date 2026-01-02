02 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CENTROS ESPORTIVOS

Jundiaienses podem começar o ano praticando atividade física

Por Redação | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO / PMJ
Os centros esportivos de Jundiaí foram reabertos na manhã de hoje
Os centros esportivos de Jundiaí foram reabertos na manhã de hoje

Os moradores de Jundiaí podem começar 2026 praticando atividade física e curtindo momentos de lazer, ao lado de familiares e amigos, nos 20 Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs) e nos parques da cidade.

Os centros esportivos de Jundiaí ficaram fechados nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, mas serão reabertos nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, das 8h às 18h, com exceção do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, que abrirá das 6h às 18h, e do CECE Sororoca, com funcionamento das 8h às 20h.

Clique aqui para ver os endereços dos centros esportivos de Jundiaí.

Já os parques estarão abertos normalmente a partir do sábado (3), conforme os horários habituais de cada unidade. O Parque da Cidade e o Mundo das Crianças voltarão a funcionar no dia 2 de janeiro – o primeiro a partir das 6h30 e o Mundo das Crianças às 7h.

Revitalizado pela Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), o Parque do Trabalhador (Parque Corrupira) permanecerá fechado até 7 de janeiro de 2026, para a realização de manutenção geral.

“Olhamos muito para dentro dos nossos centros esportivos em 2025, por isso atuamos na zeladoria e manutenção dos nossos equipamentos públicos. Trocamos a iluminação de alguns deles, como o CECE Sororoca, e fizemos um trabalho intersetorial, numa ótima parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que contribuiu com reparos e a poda de mato”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi. “Com essas melhorias, criamos uma ambiência ainda mais favorável para nossos alunos e os cidadãos que gostam de praticar esporte”, emendou.

Busca por parcerias

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, a Prefeitura busca parcerias para melhorar ainda mais os espaços esportivos públicos. “Este ano, discutimos e apresentamos o Plano Municipal do Esporte, um anseio de todos os jundiaienses, que vai orientar as políticas públicas da área nos próximos 10 anos. A iniciativa já foi aprovada pelo Conselho Municipal do Esporte e seu projeto deve ser apreciado na Câmara no retorno das atividades legislativas, no começo de 2026. Com o Plano, amplamente debatido em audiências públicas com a participação de toda a sociedade, Jundiaí estará apta a receber mais recursos de emendas parlamentares e doações de empresas”, completou Rita Orsi.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários