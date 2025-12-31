O site e o aplicativo das Loterias Caixa registraram congestionamento desde a manhã desta quarta-feira (31), último dia para apostas na Mega da Virada. A poucas horas do encerramento do prazo, usuários enfrentaram fila virtual com tempo de espera estimado entre 5 e 20 minutos para acessar a plataforma. A instabilidade foi causada pelo alto volume de acessos, impulsionado pelo prêmio estimado em R$ 1 bilhão - o maior já projetado na história das loterias brasileiras.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a sala de espera virtual foi ativada para organizar o acesso simultâneo de apostadores. Relatos nas redes sociais indicaram lentidão tanto no site quanto no aplicativo, especialmente durante a manhã e o início da tarde.

As apostas para o concurso especial podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS) e pelo Internet Banking Caixa. O sorteio está marcado para as 22h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa.