O site e o aplicativo das Loterias Caixa registraram congestionamento desde a manhã desta quarta-feira (31), último dia para apostas na Mega da Virada. A poucas horas do encerramento do prazo, usuários enfrentaram fila virtual com tempo de espera estimado entre 5 e 20 minutos para acessar a plataforma. A instabilidade foi causada pelo alto volume de acessos, impulsionado pelo prêmio estimado em R$ 1 bilhão - o maior já projetado na história das loterias brasileiras.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a sala de espera virtual foi ativada para organizar o acesso simultâneo de apostadores. Relatos nas redes sociais indicaram lentidão tanto no site quanto no aplicativo, especialmente durante a manhã e o início da tarde.
As apostas para o concurso especial podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS) e pelo Internet Banking Caixa. O sorteio está marcado para as 22h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Desde o último domingo, os concursos regulares da Mega-Sena foram suspensos, concentrando todas as apostas exclusivamente na Mega da Virada, o que elevou ainda mais a demanda pelos canais de jogo.
O prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes. Os apostadores também podem participar de bolões, com cotas vendidas nas lotéricas e nos canais digitais. No caso dos bolões online, a compra de cotas é permitida até as 20h30 desta quarta-feira, prazo estendido apenas para essa modalidade. As apostas individuais, porém, se encerram impreterivelmente às 20h.
Na Mega da Virada, os bolões podem ter de 2 a 100 cotas, com até 10 apostas por recibo. Para jogar, é possível marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.
Se um único apostador levar o prêmio de R$ 1 bilhão e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de cerca de R$ 6,6 milhões, segundo simulações de mercado.