O Sesc Jundiaí recebe, entre os dias 31 de janeiro e 28 de fevereiro, o Baile Charme, atração do Sesc Verão que traz a cultura e a música do charme para a cidade. A atividade acontecerá aos sábados, às 16h30, na Área de Convivência da unidade, com duração de 60 minutos, entrada gratuita e apresentação do Sampa Charme, reunindo dança, som e interação com o público.

O Baile Charme é uma manifestação cultural que surgiu no Rio de Janeiro nos anos 1970, com raízes nos tradicionais bailes de soul e funk.

Popularizado na década de 1980, tornou-se um espaço vibrante de dança ao som de R&B e músicas com groove marcante, caracterizado pelas coreografias sincronizadas conhecidas como “passinhos”. Os frequentadores valorizam um estilo elegante, com referências afro presentes nos penteados e acessórios.