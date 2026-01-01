Com a chegada das férias de fim de ano e a retomada do funcionamento após o feriado de Ano Novo, os parques administrados pela DAE Jundiaí se consolidam como excelentes opções de lazer gratuito para moradores e visitantes. O Parque da Cidade e o Mundo das Crianças oferecem estrutura completa para quem deseja aproveitar o tempo livre ao ar livre, em contato com a natureza e em família.

No Mundo das Crianças, o clima de férias está presente em cada espaço. O parque conta com brinquedos ao ar livre, fontes interativas, espelho d’água, cachoeira, ciclovias, áreas de parkour e locais apropriados para piqueniques. Com uma estrutura pensada para estimular a imaginação e o brincar livre, o espaço convida crianças e famílias a aproveitarem o dia inteiro com segurança, lazer e diversão.

Já o Parque da Cidade é ideal para quem busca atividades esportivas, lazer e momentos de descanso. O local oferece quadras esportivas, pista de caminhada, playgrounds e amplas áreas verdes, perfeitas tanto para a prática de exercícios quanto para contemplar a natureza e relaxar.