O interior do estado de São Paulo registrou queda em todos os crimes patrimoniais de janeiro a novembro, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. A comparação com o mesmo período de 2024 mostra redução em diferentes categorias, especialmente nas ocorrências de roubos e furtos.
Os roubos em geral, que incluem roubos de carga e a banco, caíram 23,7%, passando de 31.584 para 24.097 no acumulado do ano. No mês, a redução foi de 31%, com os registros passando de 2.612 para 1.800 boletins. Ambos os indicadores atingiram o menor patamar da série histórica, iniciada em 2001.
Os furtos em geral, incluindo furtos de carga, também reduziram no interior do estado. Com queda de 5,3% nos 11 primeiros meses do ano, a região registrou 199.561 boletins — 11.306 a menos do que no mesmo período de 2024. Já em novembro, os casos passaram de 19.069 para 16.910, representando baixa de 11,3%.
De janeiro a novembro, os municípios do interior tiveram redução de 19,3% nos casos de roubos de veículos, passando de 6.824 para 5.507 registros. No décimo primeiro mês do ano, a queda foi ainda mais expressiva: os casos passaram de 678 para 459 ocorrências (-32,3%). Ambos os indicadores também atingiram o menor registro da série histórica para o crime em 25 anos.
Já os latrocínios apresentaram queda de 36,7% nos 11 primeiros meses do ano. Foram registrados 50 boletins, ante 79 em 2024. Em novembro, os casos passaram de seis para três. Assim como os roubos de veículos, os latrocínios atingiram a menor marca já registrada na região.
Os furtos de veículos, por sua vez, reduziram 5,8%, passando de 25.549 para 24.061 no acumulado do ano. No mês, a queda foi de 11,2%, totalizando 2.253 casos (-285).
Aumento da produtividade policial resulta na queda dos índices criminais
A queda histórica dos indicadores criminais no interior do estado é reflexo do aumento da produtividade policial e da ampliação da sensação de segurança proporcionada pelo trabalho integrado das forças de segurança de São Paulo. Esse resultado reforça a consolidação de estratégias de policiamento regionalizado, aliada à modernização dos sistemas de vigilância.
Nesse contexto, destaca-se a alta de 8,9% no total de infratores presos e apreendidos na região no período de janeiro a novembro deste ano. Ao todo, foram 128.910 detidos — 10.559 a mais do que em 2024.
As Polícias Civil e Militar também apreenderam 137,9 toneladas de drogas nos últimos 11 meses. O volume é 8,7% superior ao registrado no ano anterior, quando foram retiradas 126,7 toneladas de circulação, causando prejuízo financeiro ao crime organizado.
No período, ainda foram retiradas 7.774 armas de fogo das ruas e 17.120 veículos foram recuperados.