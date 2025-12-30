O interior do estado de São Paulo registrou queda em todos os crimes patrimoniais de janeiro a novembro, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. A comparação com o mesmo período de 2024 mostra redução em diferentes categorias, especialmente nas ocorrências de roubos e furtos.

Os roubos em geral, que incluem roubos de carga e a banco, caíram 23,7%, passando de 31.584 para 24.097 no acumulado do ano. No mês, a redução foi de 31%, com os registros passando de 2.612 para 1.800 boletins. Ambos os indicadores atingiram o menor patamar da série histórica, iniciada em 2001.

Os furtos em geral, incluindo furtos de carga, também reduziram no interior do estado. Com queda de 5,3% nos 11 primeiros meses do ano, a região registrou 199.561 boletins — 11.306 a menos do que no mesmo período de 2024. Já em novembro, os casos passaram de 19.069 para 16.910, representando baixa de 11,3%.