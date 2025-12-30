Um momento de descontração entre mãe e filho acabou em discussão e agressão entre ela e o namorado, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele foi preso.

A mulher e o filho assistiram a um vídeo no celular, quando começaram a rir do que estavam vendo.

Pelo teor do vídeo, o namorado dela não gostou das risadas e iniciou uma discussão. O bate boca evoluiu para agressões contra ela, que ameaçou chamar a polícia.