30 de dezembro de 2025
NAMORADO

Momento de descontração acaba em prisão por agressão em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Um momento de descontração entre mãe e filho acabou em discussão e agressão entre ela e o namorado, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele foi preso.

A mulher e o filho assistiram a um vídeo no celular, quando começaram a rir do que estavam vendo.

Pelo teor do vídeo, o namorado dela não gostou das risadas e iniciou uma discussão. O bate boca evoluiu para agressões contra ela, que ameaçou chamar a polícia.

Ele, então, a ameaçou de morte em caso de ela de fato acionar a PM.

Mesmo com medo, ela telefonou 190. Em pouco tempo uma viatura chegou ao local e deteve o namorado.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

