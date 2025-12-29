A Prefeitura de Jundiaí informa que o munícipio registrou novas ocorrências após as chuvas fortes com rajadas de vento, raios e granizo, pelo segundo dia consecutivo, na noite deste domingo (28). Houve registro de diversas quedas de árvores, entre elas na avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, próximo ao Cemitério dos Ipês, e na Rua Flávia Matiazzo. Na Rua Atílio Ferreti (Vila Alvorada), uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e um caminhão. Não houve feridos. Também foi registrada uma queda de árvore sobre um veículo na Rua Guarani (Jardim Guanabara). Não houve vítimas.
Houve ainda quedas de árvores nas ruas Tupi e Sebastião Mendes Silva, e na Avenida José Mezzalira.
Além dessas ocorrências, foram registrados diversos pontos de alagamento no município, entre eles na avenida Prefeito Luiz Latorre e em pelo menos dois trechos do Rio Jundiaí.
Foi acionada uma ampla força-tarefa da Prefeitura envolvendo diferentes divisões para atender aos casos: a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, responsável por realizar o serviço de poda e limpeza das vias públicas; a Defesa Civil, que monitora as ocorrências em tempo real para informar a população e a operação conjunta com as demais divisões, e a Guarda Ambiental, que também atua em parceria com as forças na proteção dos munícipes e no apoio técnico às equipes. A Secretaria de Mobilidade e Transporte também foi mobilizada para realizar a sinalização segura nos locais mais afetados pelos motoristas, como a Avenida 9 de Julho, na qual, em pelo menos dois trechos, o cruzamento foi fechado devido ao apagamento de semáforos.
A CPFL trabalha em conjunto com a força-tarefa para atender às regiões onde houve queda de energia. Ficaram sem luz imóveis localizados no Jardim Santa Gertrudes, Ivoturucaia, Jardim Copacabana, Castanho, Chácara Aeroporto, Horto Florestal, Champirra, Parque da Represa, Caguacu, Parque Brasília, Roseira, Recanto Quarto Centenário, Vila Garcia, Vila Arens, Vila Municipal e Chácara João Mezzalira Jr.
O grupo segue monitorando as ocorrências registradas no município. A Prefeitura salienta que notificações de queda de árvores em qualquer via pública, além de solicitações de orientações devido às chuvas, podem ser feitas pelo 156, ou ainda pelo 199 (Defesa Civil).