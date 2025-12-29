A Prefeitura de Jundiaí informa que o munícipio registrou novas ocorrências após as chuvas fortes com rajadas de vento, raios e granizo, pelo segundo dia consecutivo, na noite deste domingo (28). Houve registro de diversas quedas de árvores, entre elas na avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, próximo ao Cemitério dos Ipês, e na Rua Flávia Matiazzo. Na Rua Atílio Ferreti (Vila Alvorada), uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e um caminhão. Não houve feridos. Também foi registrada uma queda de árvore sobre um veículo na Rua Guarani (Jardim Guanabara). Não houve vítimas.

Houve ainda quedas de árvores nas ruas Tupi e Sebastião Mendes Silva, e na Avenida José Mezzalira.

Além dessas ocorrências, foram registrados diversos pontos de alagamento no município, entre eles na avenida Prefeito Luiz Latorre e em pelo menos dois trechos do Rio Jundiaí.