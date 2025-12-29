A forte chuva que atingiu Jundiaí na noite de domingo (28) provocou diversos estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, na Vila Alvorada, a queda de uma árvore atingiu um caminhão e o muro de uma residência, deixando uma família desalojada, que foi orientada pela Defesa Civil e encaminhada para a casa de parentes. Também foram registradas quedas de árvores sobre veículos no Jardim Guanabara e no Parque Brasília.
Segundo a Defesa Civil, choveu 53 mm² em apenas três horas e o acumulado do mês chegou a 398 mm². Em 2024 o total foi de 599 mm².
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte contabilizou 29 ocorrências relacionadas às chuvas e aos ventos fortes. Do total, oito foram quedas de árvores ou galhos em vias, além de um ponto de alagamento na esquina da rua Jacyro Martinasso com a avenida Luiz Latorre e a queda de uma placa de navegação na avenida da Uva. Problemas em 19 conjuntos semafóricos também foram registrados.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, o coronel João Osório Gimenez Germano, a atuação integrada das equipes foi fundamental para reduzir os impactos. “Desde as primeiras horas após as chuvas, nossas equipes atuaram na retirada de árvores e na limpeza das vias, em uma união de esforços para garantir mais conforto, segurança e qualidade nos serviços prestados à população. A rápida sinalização e liberação das vias minimizaram os impactos no trânsito e asseguraram a mobilidade e a segurança dos munícipes.”
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) prosseguiu com os trabalhos nesta segunda-feira (29) para finalizar a limpeza de galhos e a desobstrução das vias. Já a CPFL Piratininga informou que o fornecimento de energia elétrica já foi normalizado para a maioria dos clientes afetados, restando apenas atendimentos pontuais.
Previsão
Para os próximos dias que antecedem o Réveillon, a Defesa Civil alerta para calor intenso e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com possibilidade de ventos fortes, raios e granizo. Em caso de ocorrências, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.