A forte chuva que atingiu Jundiaí na noite de domingo (28) provocou diversos estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, na Vila Alvorada, a queda de uma árvore atingiu um caminhão e o muro de uma residência, deixando uma família desalojada, que foi orientada pela Defesa Civil e encaminhada para a casa de parentes. Também foram registradas quedas de árvores sobre veículos no Jardim Guanabara e no Parque Brasília.

Segundo a Defesa Civil, choveu 53 mm² em apenas três horas e o acumulado do mês chegou a 398 mm². Em 2024 o total foi de 599 mm².

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte contabilizou 29 ocorrências relacionadas às chuvas e aos ventos fortes. Do total, oito foram quedas de árvores ou galhos em vias, além de um ponto de alagamento na esquina da rua Jacyro Martinasso com a avenida Luiz Latorre e a queda de uma placa de navegação na avenida da Uva. Problemas em 19 conjuntos semafóricos também foram registrados.