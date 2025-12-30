A semana do Ano Novo será marcada pelo enfraquecimento do bloqueio atmosférico sobre o Estado de São Paulo e pelo término da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na capital paulista.

No último dia do ano, 31 de dezembro, o sol predomina em todo o território paulista, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de abafamento. No entanto, o calor aliado à umidade aumenta o risco de pancadas de chuva isoladas, que podem ser moderadas a fortes, acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente no Vale do Paraíba, litoral norte e Vale do Ribeira.

Nos primeiros dias de janeiro, a passagem frequente de frentes frias pela costa do Estado deve elevar o risco de chuva forte e temporais isolados em diversas regiões. Esse sistema também contribui para a redução das temperaturas e diminuição do calor intenso. Na sexta-feira, a temperatura máxima na capital paulista deve chegar a 29 °C, enquanto no interior os termômetros variam entre 29 °C e 33 °C.