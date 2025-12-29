Um adolescente de 16 anos foi apreendido após se envolver em um roubo de motocicleta seguido de confronto armado com policiais militares, em Itupeva. De acordo com o boletim de ocorrência, quatro indivíduos, ocupando duas motocicletas, abordaram a vítima mediante grave ameaça com arma de fogo e levaram sua motocicleta. A ação foi presenciada por dois policiais militares - que estavam de folga, e intervieram imediatamente, identificando-se como agentes da lei.

Durante a tentativa de abordagem, os criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, configurando tentativa de homicídio qualificado. Diante da agressão iminente, os militares reagiram em legítima defesa. Um dos envolvidos, um adolescente de 16 anos, que estava na garupa de uma das motocicletas, foi atingido e socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de Vinhedo, onde permaneceu sob atendimento médico.

Ainda segundo a polícia, uma das motocicletas utilizadas pelos suspeitos foi identificada como produto de furto ocorrido anteriormente no município de Campinas. Os outros três envolvidos conseguiram fugir do local, mesmo após resistência armada, e seguem sendo procurados.