A chuva de granizo que caiu nesta tarde de domingo (28) em Jundiaí derrubou pelo menos uma árvore na rua Cel. Leme da Fonseca. Motoristas tiveram de se abrigar para fugir das pedras de gelo. A rua José Amato ficou alagada.

O calor tem feito que as chuvas se intensifiquem no período da tarde. Após a tempestade de ontem, uma operação em conjunto contou com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), a Defesa Civil e a Guarda Ambiental, para a remoção técnica segura das árvores das vias públicas, além da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), que foi mobilizada para sinalizar o trânsito para os motoristas que trafegavam pelos locais afetados e realizar a interdição de vias que ficaram bloqueadas.

Neste domingo, entretanto, ainda podia se avistar árvores caídas na Praça da Bandeira e galhos na rua Bela Vista.