Uma mulher de 43 anos, moradora do Rio de Janeiro e desaparecida desde 2024, foi encontrada por policiais militares em Jundiaí, neste sábado (27). Ela estava pedindo ajuda às margens da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, quando, ao ser abordada, tentou agredir os policiais e foi presa por desacato, ameaça e tentativa de homicídio.

A equipe policial realizava patrulhamento na rodovia quando avistou a mulher acenando, aparentemente precisando de ajuda. Ao parar para verificar a situação, os policiais foram surpreendidos por um comportamento agressivo da mulher, que começou a xingar e afirmar que "odiava policiais" e não queria ajuda. Ela então jogou suas mochilas no chão e sacou uma tesoura e um estilete, ameaçando os agentes.

Em um ato de agressão, a mulher avançou em direção a um dos policiais e tentou golpeá-lo no pescoço. Para se proteger, ele disparou um tiro de arma de choque, mas a mulher conseguiu arrancar os dardos do corpo. Mesmo após a intervenção, ela continuou com comportamento hostil, segurando as armas brancas e fazendo novas ameaças de morte contra os policiais.