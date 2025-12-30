O Governo de São Paulo realiza nesta terça-feira (30) uma operação integrada para o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça contra agressores de mulheres. Cerca de 1,7 mil policiais e 1 mil viaturas estão mobilizados em todo o estado para a ação Ano Novo, Vida Nova contra a violência doméstica. A coordenação é da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo via Polícia Civil, que conta com o apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher.

As primeiras ações tiveram início na segunda-feira (29), a execução de 225 mandados de prisão em todo o estado. “É a resposta para os agressores que imaginavam que poderiam ficar na impunidade”, afirmou a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Cristiane Braga.

A iniciativa integra a estratégia do Governo de São Paulo de enfrentamento permanente à violência contra a mulher, unindo ações repressivas, prevenção e políticas públicas de proteção. O objetivo é ampliar a segurança das mulheres, interromper ciclos de violência e assegurar o cumprimento rigoroso das decisões judiciais.