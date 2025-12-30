O treinador jundiaiense Robson Mian foi selecionado e aprovado no curso internacional de treinador nível II de Atletismo, promovido pela World Athletics (WA), entidade máxima da modalidade, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A formação foi realizada na última semana, em Bragança Paulista, e teve como foco as especialidades de corridas de velocidade, barreiras e revezamento.

No total, apenas 24 treinadores de todo o Brasil foram selecionados para o curso, com base em critérios técnicos definidos pela CBAt, como o desempenho de atletas em competições oficiais da entidade. Técnico do Time Jundiaí de Atletismo, Robson Mian foi escolhido por conta das marcas expressivas obtidas por seus atletas em eventos nacionais. “Foi uma felicidade muito grande ter tido essa oportunidade de dividir a sala de aula, como aluno, com renomados treinadores de Atletismo do país”, afirmou Mian.

O curso foi ministrado pelo professor Renan Valdieiro, treinador de atletas da seleção brasileira, e contou também com a participação do uruguaio Oscar Gadea, instrutor da World Athletics responsável pela formação de treinadores em toda a América do Sul.