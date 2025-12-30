O treinador jundiaiense Robson Mian foi selecionado e aprovado no curso internacional de treinador nível II de Atletismo, promovido pela World Athletics (WA), entidade máxima da modalidade, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A formação foi realizada na última semana, em Bragança Paulista, e teve como foco as especialidades de corridas de velocidade, barreiras e revezamento.
No total, apenas 24 treinadores de todo o Brasil foram selecionados para o curso, com base em critérios técnicos definidos pela CBAt, como o desempenho de atletas em competições oficiais da entidade. Técnico do Time Jundiaí de Atletismo, Robson Mian foi escolhido por conta das marcas expressivas obtidas por seus atletas em eventos nacionais. “Foi uma felicidade muito grande ter tido essa oportunidade de dividir a sala de aula, como aluno, com renomados treinadores de Atletismo do país”, afirmou Mian.
O curso foi ministrado pelo professor Renan Valdieiro, treinador de atletas da seleção brasileira, e contou também com a participação do uruguaio Oscar Gadea, instrutor da World Athletics responsável pela formação de treinadores em toda a América do Sul.
A capacitação foi dividida em duas etapas. A primeira ocorreu de forma virtual, com conteúdos teóricos como fisiologia, salvaguarda e planejamento de treinamentos, além de avaliações ao final de cada módulo. Já a etapa presencial incluiu aulas teóricas e práticas, com demonstração de técnicas específicas das provas, elaboração de planilhas para atletas de rendimento, trabalhos de força, mobilidade e controle de volume e intensidade dos treinos.
“Foram dias muito intensos, mas ricos em aprendizado com professores que são grande referência na modalidade”, destacou o treinador. Segundo ele, os participantes também atuaram nas atividades práticas, vivenciando exercícios semelhantes aos realizados pelos atletas, o que facilita a aplicação e correção das técnicas no dia a dia.
Durante os dez dias de curso, os treinadores apresentaram seis trabalhos, realizaram duas provas - uma escrita e outra oral - e passaram por uma entrevista final, que definiu a aprovação. “É aquele momento em que todos esperam ouvir que está aprovado e comemorar bastante, apesar do cansaço acumulado”, relatou Mian.
Com a certificação, o treinador passa a integrar um grupo seleto de profissionais habilitados pela World Athletics e já projeta a próxima temporada. “Agora é aplicar esses ensinamentos com os atletas da equipe e buscar resultados ainda melhores em 2026”, concluiu.