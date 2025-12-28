Policiais militares de Força Tática prenderam três homens em uma chácara localizada entre Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, na madrugada deste domingo (28), enquanto o trio manuseava uma grande quantidade de maconha e cocaína para distribuição e venda em pontos de tráfico. De acordo com os suspeitos, a droga pertence a traficantes do Jardim Tamoio, em Jundiaí. No total foram apreendidos 20 kg de entorpecentes.

Durante patrulhamento tático, as equipes da Força Tática receberam uma denúncia sobre a possível ocorrência de um "Tribunal do Crime" em uma chácara na Marginal do Rio Jundiaí. Diante das informações, foi organizada uma diligência de averiguação. Ao acessarem o galpão — um imóvel em estado de abandono —, os policiais descobriram uma refinaria de drogas e flagraram três homens dentro de um cômodo restrito, em pleno ato de manipulação e preparo de substâncias entorpecentes.

No local, foi apreendida uma vasta quantidade de material ilícito e utensílios para o tráfico, incluindo diversos tijolos de maconha (íntegros e fracionados), sacos de cocaína a granel, porções já individualizadas para venda, balanças de precisão e uma grande quantidade de material para embalagem (milhares de microtubos vazios).