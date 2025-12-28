A Polícia Militar de Ouro Fino prendeu um homem de 24 anos, durante cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele é suapeito de estuprar e matar uma mulher de 20 anos, em Ubatuba (SP), no mês de agosto deste ano. A vítima era moradora em Jundiaí.

A mulher desapareceu no dia 9 de agosto e seu corpo foi encontrado em 15 de agosto, em uma área de mata próxima a uma cachoeira. O suspeito confessou ter cometido o homicídio por enforcamento no dia 10 de agosto. Apesar da confissão, ele foi liberado após uma audiência de custódia.

No dia 19 de agosto, a 2ª Vara de Justiça da Comarca de Ubatuba atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo e decretou a prisão do acusado. Ele permaneceu foragido até ser capturado na manhã deste sábado (27) pela Polícia Militar em Ouro Fino. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.