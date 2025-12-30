O aumento do número de praticantes de corrida de rua no Brasil tem vindo acompanhado de um alerta médico: casos recentes de morte súbita durante provas reacenderam o debate sobre a importância da avaliação cardiológica antes da prática esportiva, especialmente entre corredores amadores. Especialistas reforçam que a corrida é benéfica para a saúde do coração, mas exige preparo, acompanhamento e exames adequados.

Neste ano, alguns episódios ganharam repercussão nacional, como o de um empresário que morreu durante uma prova de 21 quilômetros em João Pessoa (PB) e, em Porto Alegre (RS), um estudante de 20 anos sofreu um mal súbito após completar uma maratona e não resistiu. Os casos, embora ainda sob investigação, levantaram suspeitas de arritmia cardíaca e mobilizaram profissionais da área da saúde e organizadores de eventos esportivos.

Segundo o cirurgião cardíaco do Hospital São Vicente de Paulo, de Jundiaí, Dr. Alexandre Zilli, a preocupação é constante no meio médico. “É uma prática excelente para a saúde e para a prevenção e tratamento de doenças do coração, mas cuidados precisam ser tomados”, afirma. De acordo com o especialista, a principal causa de morte súbita em atletas é a cardiomiopatia hipertrófica, uma doença genética caracterizada pelo espessamento do músculo cardíaco e associada a maior risco de arritmias.