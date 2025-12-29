A Polícia Militar prendeu em flagrante ao menos 17 detentos beneficiados pela saída temporária que voltaram a cometer crimes no estado de São Paulo. As prisões ocorreram entre terça-feira (23) e a manhã de domingo (28) e envolvem delitos como tentativa de estupro e homicídio, roubo e furto a residência.

De acordo com PM, além das prisões em flagrante, a fiscalização realizada em todo o território paulista identificou 523 beneficiados que descumpriram as condições legais da “saidinha”, inclusive infringindo mais de uma regra. Entre as irregularidades constatadas estão o descumprimento da permanência no município autorizado pela Justiça, a ausência do recolhimento domiciliar noturno — entre 19h e 6h —, a frequência a bares e casas noturnas, o consumo de álcool ou drogas e o deslocamento para locais não autorizados.

Um dos casos foi registrado em Indaiatuba, na sexta-feira (26). Um detento, monitorado por tornozeleira eletrônica, roubou um carro e sequestrou um idoso. O homem estava armado e obrigou a vítima a realizar saques em caixas eletrônicos. Posteriormente, após denúncia, o idoso foi resgatado em Sorocaba e, o criminoso, detido em flagrante.