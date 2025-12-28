Na manhã de 31 de dezembro, enquanto a maioria das pessoas se despede do ano em ritmo de contagem regressiva, milhares de corredores farão isso em movimento. A Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional prova do pedestrianismo brasileiro, chega em 2025 à sua 100ª edição, reunindo atletas de diferentes países para os 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo, no último dia do ano.

Dividida nas categorias elite, premium, geral e PCD, a prova mantém o caráter competitivo para poucos, mas, sobretudo, o simbolismo coletivo que a consagrou ao longo de um século. Para a maioria dos participantes, o objetivo não é o pódio, mas a superação pessoal, a celebração do ano que termina e a experiência de correr uma das provas mais emblemáticas do mundo.

Em Jundiaí, corredoras se organizam para viver essa experiência de maneiras distintas, todas marcadas por planejamento, expectativa e significado pessoal. Com treinos específicos, fortalecimento e atenção à alimentação, elas se preparam para enfrentar o percurso paulistano, conhecido tanto pela altimetria quanto pela atmosfera festiva.