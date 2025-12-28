29 de dezembro de 2025
O CARRO QUEBROU

Dupla é detida em Jundiaí após arrastão e quebra do carro de fuga

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem e um adolescente, moradores de Paulínia, foram detidos em Jundiaí no início da noite deste sábado (27), após realizarem um arrastão para furtar celulares em Campinas. Eles se perderam durante a fuga e acabaram parando em Jundiaí, onde o carro quebrou. A prisão e apreensão da dupla foram realizadas por guardas municipais.

De acordo com a apuração da reportagem, os dois saíram de Paulínia com a intenção de furtar celulares em Campinas. Durante parte do dia, eles conseguiram furtar pelo menos seis aparelhos: basicamente, observavam as vítimas falando ao celular, puxavam o aparelho e saíam correndo.

Após o arrastão, tentaram deixar a cidade, mas se perderam ao acessar a rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo. Quando já estavam chegando a Jundiaí, o carro quebrou. A dupla então solicitou ajuda da Concessionária CCR AutoBan, que levou o veículo até a avenida 14 de Dezembro.

Nesse momento, a placa do carro usado por eles já havia sido registrada por uma das vítimas em Campinas e foi identificada circulando em Jundiaí. Os guardas municipais Silas e Alexandre foram até a avenida e abordaram a dupla. Com eles, foram encontrados os seis celulares furtados.

Com o apoio de uma viatura do Patrulhamento Rural (GMs Damasceno, Fabrício e o subinspetor Picoli), uma das vítimas foi localizada e veio de Campinas para Jundiaí para acompanhar o registro da ocorrência.

O maior de idade foi preso em flagrante, e o adolescente ficou à disposição da Justiça.

O carro utilizado por eles pertence à mãe de um dos envolvidos e será devolvido.

