Um homem e um adolescente, moradores de Paulínia, foram detidos em Jundiaí no início da noite deste sábado (27), após realizarem um arrastão para furtar celulares em Campinas. Eles se perderam durante a fuga e acabaram parando em Jundiaí, onde o carro quebrou. A prisão e apreensão da dupla foram realizadas por guardas municipais.

De acordo com a apuração da reportagem, os dois saíram de Paulínia com a intenção de furtar celulares em Campinas. Durante parte do dia, eles conseguiram furtar pelo menos seis aparelhos: basicamente, observavam as vítimas falando ao celular, puxavam o aparelho e saíam correndo.

Após o arrastão, tentaram deixar a cidade, mas se perderam ao acessar a rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo. Quando já estavam chegando a Jundiaí, o carro quebrou. A dupla então solicitou ajuda da Concessionária CCR AutoBan, que levou o veículo até a avenida 14 de Dezembro.