Durante patrulhamento pelo bairro San Francisco, a equipe da ROMU da Guarda Municipal de Itatiba avistou um indivíduo em local conhecido como ponto de venda de drogas, entregando um objeto a um motociclista, que fugiu ao notar a presença da viatura.
O suspeito foi abordado no local e, durante a busca pessoal, foram encontradas em uma pochete que trazia atrelada ao corpo, diversas porções de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro em espécie. O abordado informou que mantinha parte da droga nos bolsos para facilitar a comercialização.
Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido à delegacia. Toda a ação foi registrada por câmera corporal institucional. O suspeito tem passagens policiais anteriores por roubo.