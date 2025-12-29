30 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PASSAGEM POR ROUBO

ROMU prende suspeito por tráfico de drogas durante patrulhamento

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de Imagens
O suspeito tem passagens policiais anteriores por roubo
O suspeito tem passagens policiais anteriores por roubo

Durante patrulhamento pelo bairro San Francisco, a equipe da ROMU da Guarda Municipal de Itatiba avistou um indivíduo em local conhecido como ponto de venda de drogas, entregando um objeto a um motociclista, que fugiu ao notar a presença da viatura.

O suspeito foi abordado no local e, durante a busca pessoal, foram encontradas em uma pochete que trazia atrelada ao corpo, diversas porções de substâncias entorpecentes embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro em espécie. O abordado informou que mantinha parte da droga nos bolsos para facilitar a comercialização.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido à delegacia. Toda a ação foi registrada por câmera corporal institucional. O suspeito tem passagens policiais anteriores por roubo.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários