Estarão abertas, entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026, as inscrições para a 2ª edição da oficina infantil “Descobrindo Tesouros”, que será realizada no Jardim Botânico de Jundiaí. A atividade é destinada a crianças de 7 a 12 anos, sempre acompanhadas por um responsável. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas on-line, pelo link.

Com foco no aprendizado ao ar livre, a oficina propõe uma experiência exploratória pelo Jardim Botânico. As crianças serão divididas em grupos e participarão de uma “caçada” guiada por pistas e enigmas, com o desafio de encontrar quatro espécies de árvores presentes no espaço e classificadas com algum grau de ameaça na natureza. Para apoiar o percurso, cada participante receberá um mapa exclusivo, desenvolvido especialmente para a atividade.

Atividades