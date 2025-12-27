As fortes chuvas e rajadas de vento desta tarde de sábado (27) derrubaram árvores em pelo menos cinco pontos distintos de Jundiaí, na avenida Carlos Salles Block, rua Luiz Carlos Lopes Crizol, av. Nove de Julho, Antonio Zandona e rua Bela Vista. Na avenida Luiz Latorre, alguns comércios ficaram sem energia após a tempestade e um centro comercial alagou.

Segundo o Climatempo, a temperatura máxima de Jundiaí chegou a 34ºC neste sábado. Fortes chuvas são aguardadas em todo o estado, principalmente na semana que antecede o Ano Novo. O governo do Estado de São Paulo já montou gabinete de crise, com os municípios, para intensificar a prevenção e atendimento das possíveis vítimas dos temporais.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por conta do rápido aquecimento e também devido à influência de ventos fortes que sopram em altitude conhecidos como "cavado", há condição para pancadas de chuva em todas as regionais entre a tarde e a noite de sábado. Essas pancadas ocorrem de forma isolada mas podem ter intensidade moderada/forte e vir acompanhada de temporais isolados especialmente nas faixas central, norte e leste do Estado.