29 de dezembro de 2025
VERÃO

Fortes chuvas derrubam árvores em Jundiaí

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Na Rua Bela Vista, árvores não suportaram as rajadas de vento
Na Rua Bela Vista, árvores não suportaram as rajadas de vento

As fortes chuvas e rajadas de vento desta tarde de sábado (27) derrubaram árvores em pelo menos cinco pontos distintos de Jundiaí, na avenida Carlos Salles Block, rua Luiz Carlos Lopes Crizol, av. Nove de Julho, Antonio Zandona  e rua Bela Vista. Na avenida Luiz Latorre, alguns comércios ficaram sem energia após a tempestade e um centro comercial alagou.

Segundo o Climatempo, a temperatura máxima de Jundiaí chegou a 34ºC neste sábado. Fortes chuvas são aguardadas em todo o estado, principalmente na semana que antecede o Ano Novo. O governo do Estado de São Paulo já montou gabinete de crise, com os municípios, para intensificar a prevenção e atendimento das possíveis vítimas dos temporais.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por conta do rápido aquecimento e também devido à influência de ventos fortes que sopram em altitude conhecidos como "cavado", há condição para pancadas de chuva em todas as regionais entre a tarde e a noite de sábado. Essas pancadas ocorrem de forma isolada mas podem ter intensidade moderada/forte e vir acompanhada de temporais isolados especialmente nas faixas central, norte e leste do Estado.

Prefeitura de Jundiaí

A Prefeitura afirmou, em nota, que equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, da Secretaria de Mobilidade e Transporte, da Defesa Civil e da Guarda Ambiental foram acionadas para atuar nos locais, realizando, neste momento, um serviço conjunto de retirada das árvores, sinalização de trânsito para os motoristas que trafegam nas regiões afetadas e orientações de segurança aos munícipes. A CPFL também foi mobilizada para atender os bairros onde houve queda de energia. A Prefeitura frisa que notificações de queda de árvores em qualquer via pública podem ser feitas pelo 156, ou ainda pelo 199 (Defesa Civil).

