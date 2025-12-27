Vários veículos foram flagrados acima da velocidade permitida na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, nesta sexta-feira (26), durante a Operação Controle de Velocidade da Polícia Militar Rodoviária.

Cerca de 80 imagens foram capturadas pelos radares móveis ao longo do dia de operação – todos os infratores receberão suas multas. Foram registradas velocidades que variaram de 130 km/h a 151 km/h, sendo que o limite permitido na rodovia é de 120 km/h.

De acordo com a Corporação, "a operação teve como objetivo a redução dos índices de sinistralidade, aumentar a percepção de segurança aos usuários da rodovia e fiscalizar os condutores que transitam em alta velocidade, colocando em risco a segurança viária".