Mulher é presa guardando drogas para traficantes em sua casa

Por Fábio Estevam | Polícia
Uma mulher que armazenava drogas para traficantes em sua residência foi presa por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na noite desta sexta-feira (26), em Itatiba.

Os GMs receberam uma denúncia de que uma casa, localizada no Jardim das Nações, estava sendo utilizada como centro de armazenamento de entorpecentes, com o objetivo de distribuí-los posteriormente para pontos de tráfico.

Com base nas informações fornecidas pelo denunciante, os guardas se dirigiram ao local e foram recebidos pela mulher, que confessou guardar maconha em sua residência. Ela autorizou a entrada dos GMs para a averiguação.

No guarda-roupa, os agentes encontraram uma mochila contendo mais de meio quilo de drogas, já fracionadas e embaladas.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi autuada em flagrante.

