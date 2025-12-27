Uma mulher que armazenava drogas para traficantes em sua residência foi presa por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na noite desta sexta-feira (26), em Itatiba.

Os GMs receberam uma denúncia de que uma casa, localizada no Jardim das Nações, estava sendo utilizada como centro de armazenamento de entorpecentes, com o objetivo de distribuí-los posteriormente para pontos de tráfico.

Com base nas informações fornecidas pelo denunciante, os guardas se dirigiram ao local e foram recebidos pela mulher, que confessou guardar maconha em sua residência. Ela autorizou a entrada dos GMs para a averiguação.