Dois pescadores foram detidos por guardas municipais após invadirem uma fazenda em Cabreúva para pescar. Com eles, os agentes apreenderam uma arma de fogo municiada.

A corporação recebeu uma denúncia de que a fazenda estava sendo invadida. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram dois homens acampando.

Ao serem questionados, eles alegaram que frequentemente entram na fazenda para pescar, sem autorização.