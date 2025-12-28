29 de dezembro de 2025
COM ARMA DE FOGO

Pescadores são detidos após invasão e acampamento em fazenda

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O proprietário foi por porte ilegal de arma de fogo
O proprietário foi por porte ilegal de arma de fogo

Dois pescadores foram detidos por guardas municipais após invadirem uma fazenda em Cabreúva para pescar. Com eles, os agentes apreenderam uma arma de fogo municiada.

A corporação recebeu uma denúncia de que a fazenda estava sendo invadida. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram dois homens acampando.

Ao serem questionados, eles alegaram que frequentemente entram na fazenda para pescar, sem autorização.

Durante a revista pessoal, os guardas encontraram uma arma de fogo de calibre .45 municiada, além de uma faca de caça.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o proprietário da arma foi por porte ilegal de arma de fogo.

O outro homem foi ouvido e liberado.

No entanto, ambos também irão responder por invasão de domicílio.

