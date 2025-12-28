Dois pescadores foram detidos por guardas municipais após invadirem uma fazenda em Cabreúva para pescar. Com eles, os agentes apreenderam uma arma de fogo municiada.
A corporação recebeu uma denúncia de que a fazenda estava sendo invadida. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram dois homens acampando.
Ao serem questionados, eles alegaram que frequentemente entram na fazenda para pescar, sem autorização.
Durante a revista pessoal, os guardas encontraram uma arma de fogo de calibre .45 municiada, além de uma faca de caça.
Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o proprietário da arma foi por porte ilegal de arma de fogo.
O outro homem foi ouvido e liberado.
No entanto, ambos também irão responder por invasão de domicílio.