No período que estive como secretário Municipal da Educação em Jundiaí, cultivei o hábito de visitar as escolas da rede, para conversar com a equipe pedagógica e, sobretudo, com as crianças. Foi uma das melhores experiências naquele período. Ali, nos corredores e pátios, longe dos gabinetes, aprendi muito sobre educação. No interior da escola é, de fato, onde a educação acontece.

Em uma destas visitas, vivi uma experiência que jamais esqueci.

Enquanto caminhava pelo pátio, um menino se aproximou e perguntou:

- Quem é você?

- Sou o Francisco, o secretário da Educação.

- O que você faz?

- Assim como sua diretora cuida desta escola, eu sou o responsável pelas escolas da cidade.

- Nossa! Eu sou o Maicon – disse ele.

- Quantos anos você tem, Maicon?

- Oito. Estou no 2º ano. - Posso pedir uma coisa?

- Claro.

- Eu quero morar na escola, você deixa?

A surpresa me fez repetir:

- Morar na escola? Mas por quê?

- Ah! Venha ver o banheiro. Olha, tem água quente no chuveiro, tem até toalha, e é grande para a gente se enxugar.

Aquela fala simples, foi profundamente reveladora, pois reafirmou minha convicção na função social da escola pública. Se, para algumas famílias, a escola pode ter deixado de ser o principal espaço de aprendizagem, para outras continua sendo o único lugar onde é possível se pensar uma vida diferente.

Por isso, a escola precisa oferecer mais que conteúdos: deve ser um ambiente de acolhimento e dignidade. Um espaço que revela para a criança a possibilidade de pensar uma existência diferente e uma vida mais feliz.

O pedido do Maicon não pôde ser atendido. Ele não pode morar na escola. Minha esperança foi que a escola passasse a morar dentro dele.

Francisco Carbonari é ex-secretário de educação