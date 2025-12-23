23 de dezembro de 2025
MAIS DE R$ '12 MIL

Pai devedor de pensão já 'aguardava' a polícia para ser preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O pai devedor ficará por 30 dias preso no CDP
O pai devedor ficará por 30 dias preso no CDP

Com mandado de prisão em aberto por uma dívida superior a R$ 12 mil de pensão alimentícia, um homem foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão nesta segunda-feira (22), em Itatiba.

O cabo Spencer e o soldado De Matos foram informados sobre o paradeiro de um pai devedor de pensão alimentícia, que estava sendo procurado pela Justiça.

Chegando ao local, os PMs foram recebidos pelo homem, que imediatamente relatou saber que estava sendo procurado e que a qualquer momento seria preso.

Conduzido à delegacia, foi constatado que ele não tinha passagens criminais, mas que, de fato, havia um mandado de prisão civil por 30 dias de cadeia devido à dívida de R$ 12,2 mil de pensão alimentícia.

Ele foi recolhido à cela e será levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.

