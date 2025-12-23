Com mandado de prisão em aberto por uma dívida superior a R$ 12 mil de pensão alimentícia, um homem foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão nesta segunda-feira (22), em Itatiba.

O cabo Spencer e o soldado De Matos foram informados sobre o paradeiro de um pai devedor de pensão alimentícia, que estava sendo procurado pela Justiça.

Chegando ao local, os PMs foram recebidos pelo homem, que imediatamente relatou saber que estava sendo procurado e que a qualquer momento seria preso.