23 de dezembro de 2025
PRESO EM FLAGRANTE

Jovem de 16 anos e o filho de 4 meses são ameaçados e agredidos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Uma espada japonesa, usada para ameaças, foi apreendida pelos PMs
Uma espada japonesa, usada para ameaças, foi apreendida pelos PMs

Um traficante condenado, que cumpre pena em liberdade, foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão, nesta segunda-feira (22), em Itatiba, por ameaça e violência doméstica contra a amásia, de 16 anos, e o filho, de apenas 4 meses. De acordo com a vítima, ele lhe deu vários socos na cabeça e a ameaçou de morte com uma espada japonesa. O suspeito, por sua vez, confirmou e confessou o crime. Com relação ao bebê, ele ficou furioso por estar sendo cobrado pela amásia sobre ter gastado o dinheiro da família com drogas, e deu socos na cama onde estava a criança, acertando a moleira da cabeça do filho.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, cujo a vítima contou por telefone que o amasio havia agredido ela e o bebê, filho do casal.

Para o local foram o cabo Spencer e soldado De Matos, que logo fizeram contato com a jovem. Bastante assusta, ela contou que teve uma discussão com o amásio, de 19 anos, por causa do uso descontrolado de drogas por parte dele. Revoltado, ele a agrediu com socos na cabeça e, ao dar pancadas na cama, acertou a cabeça do menino.

O suspeito, que cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas - com ainda quase dois anos para encerramento da condenação, e que tem diversas passagens criminais por roubo e outros crimes -, confessou as agressões, alegando que havia passado o dia inteiro em um ponto de tráfico, onde gastou todo o dinheiro da família. Ao ser cobrado por ela, ele se revoltou e a agrediu.

Na casa os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo que, de acordo com a jovem, ele usa para praticar assaltos. Também foi apreendida uma espada, que, de acordo com ela, ele sempre usa para ameaça-la.

Enquanto era algemado e colocado na viatura, o homem voltou a ameaçar a vítima na presença dos policiais, dizendo que faria de tudo para arrancar-lhe o filho, o que a deixou desesperada.

Ela e o bebê foram levados para o hospital, onde a criança permaneceu em observação. Já a mãe foi posteriormente para a delegacia na companhia de sua genitora.

O amasio foi foi preso em flagrante.

