Um traficante condenado, que cumpre pena em liberdade, foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão, nesta segunda-feira (22), em Itatiba, por ameaça e violência doméstica contra a amásia, de 16 anos, e o filho, de apenas 4 meses. De acordo com a vítima, ele lhe deu vários socos na cabeça e a ameaçou de morte com uma espada japonesa. O suspeito, por sua vez, confirmou e confessou o crime. Com relação ao bebê, ele ficou furioso por estar sendo cobrado pela amásia sobre ter gastado o dinheiro da família com drogas, e deu socos na cama onde estava a criança, acertando a moleira da cabeça do filho.
A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, cujo a vítima contou por telefone que o amasio havia agredido ela e o bebê, filho do casal.
Para o local foram o cabo Spencer e soldado De Matos, que logo fizeram contato com a jovem. Bastante assusta, ela contou que teve uma discussão com o amásio, de 19 anos, por causa do uso descontrolado de drogas por parte dele. Revoltado, ele a agrediu com socos na cabeça e, ao dar pancadas na cama, acertou a cabeça do menino.
O suspeito, que cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas - com ainda quase dois anos para encerramento da condenação, e que tem diversas passagens criminais por roubo e outros crimes -, confessou as agressões, alegando que havia passado o dia inteiro em um ponto de tráfico, onde gastou todo o dinheiro da família. Ao ser cobrado por ela, ele se revoltou e a agrediu.
Na casa os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo que, de acordo com a jovem, ele usa para praticar assaltos. Também foi apreendida uma espada, que, de acordo com ela, ele sempre usa para ameaça-la.
Enquanto era algemado e colocado na viatura, o homem voltou a ameaçar a vítima na presença dos policiais, dizendo que faria de tudo para arrancar-lhe o filho, o que a deixou desesperada.
Ela e o bebê foram levados para o hospital, onde a criança permaneceu em observação. Já a mãe foi posteriormente para a delegacia na companhia de sua genitora.
O amasio foi foi preso em flagrante.