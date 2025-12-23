Um traficante condenado, que cumpre pena em liberdade, foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49º Batalhão, nesta segunda-feira (22), em Itatiba, por ameaça e violência doméstica contra a amásia, de 16 anos, e o filho, de apenas 4 meses. De acordo com a vítima, ele lhe deu vários socos na cabeça e a ameaçou de morte com uma espada japonesa. O suspeito, por sua vez, confirmou e confessou o crime. Com relação ao bebê, ele ficou furioso por estar sendo cobrado pela amásia sobre ter gastado o dinheiro da família com drogas, e deu socos na cama onde estava a criança, acertando a moleira da cabeça do filho.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica, cujo a vítima contou por telefone que o amasio havia agredido ela e o bebê, filho do casal.

Para o local foram o cabo Spencer e soldado De Matos, que logo fizeram contato com a jovem. Bastante assusta, ela contou que teve uma discussão com o amásio, de 19 anos, por causa do uso descontrolado de drogas por parte dele. Revoltado, ele a agrediu com socos na cabeça e, ao dar pancadas na cama, acertou a cabeça do menino.