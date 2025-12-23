23 de dezembro de 2025
A PARTIR DE JANEIRO

Bom Prato Móvel terá novo endereço em Várzea Paulista

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Unidade móvel já passou pelo Jardim Bertioga, Vila Real, Jardim Paulista, e, partir do dia 5, o serviço de alimentação a preço popular estará em novo local
A partir do dia 5 de janeiro de 2026, o Bom Prato Móvel passará a funcionar em um novo endereço em Várzea Paulista, com o objetivo de manter o atendimento acessível à população e ampliar a divulgação do serviço. Com a alteração, o atendimento será realizado na rua Inglaterra, nº 151, no Jardim Promeca, em Várzea Paulista.

A mudança visa facilitar o acesso dos usuários e garantir a continuidade da oferta de refeições a preço popular. No local, a unidade móvel continuará oferecendo almoço de segunda a sexta-feira, pelo valor simbólico de R$ 1,00, visando à segurança alimentar e ao apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O serviço do Bom Prato Móvel permanecerá nesse endereço entre os dias 5 de janeiro e 5 de maio de 2026, período em que a população poderá contar com refeições balanceadas, preparadas com qualidade nutricional e acompanhadas por equipes capacitadas.

