O comércio de Jundiaí vive uma movimentação intensa de consumidores por conta da proximidade do Natal. Nesta terça-feira (23), as lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar das 9h às 22h. Nos shopping centers, o atendimento é das 9h às 23h. Já na quarta-feira, dia 24, véspera do Natal, as lojas poderão atender das 9h às 18h.
Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o aumento do fluxo de clientes traz desafios importantes para os empresários. “Para atender esse público, estratégias como a ampliação do horário de funcionamento, comunicação clara sobre prazos, ofertas bem destacadas, kits prontos e sugestões de presentes ajudam a agilizar a decisão de compra”, detalha.
Para o varejo da região de Jundiaí, onde o Sincomercio projeta para este mês de dezembro um aumento de vendas na ordem de 3% em relação ao ano passado, a semana pré-Natal representa uma oportunidade determinante de encerrar o ano com resultados mais robustos. “O equilíbrio entre o planejamento, a eficiência operacional e a sensibilidade comercial são fundamentais para transformar o elevado movimento em vendas efetivas, fortalecendo o caixa das empresas e criando uma base ao menos mais sólida para o início de 2026”, avalia Jaime Vasconcellos, economista do Sincomercio.
Entre os presentes mais procurados estão itens como smartphones, tablets, smartwatches e acessórios tecnológicos; roupas e calçados; perfumes/cosméticos; acessórios. Brinquedos educativos e jogos de tabuleiro continuam a ser favoritos entre os mais jovens. Vales-presentes para experiências como viagens, jantares ou atividades de lazer também são opções. Sobre as formas de pagamento dos consumidores, as principais geralmente são PIX, cartão de crédito parcelado, dinheiro e cartão de débito.
Campanha Acelere o Seu Natal
Visando valorizar o comércio local e oferecer prêmios aos consumidores, o Sincomercio e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promovem até o dia 24 de dezembro a Campanha ‘Acelere o Seu Natal’. Cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, identificadas com o selo da campanha, dá direito a um cupom para concorrer a duas motos - Moto Honda PCX DLX ABS e Moto Honda Elite 125. Também serão entregues vale-compras e brindes diversos. Para conferir os locais participantes e detalhes da campanha, acesse https://www.acelereseunatal.com.br/
O sorteio das duas motos será realizado pela extração da Loteria Federal no dia 27/12. Para Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, a iniciativa das entidades visa estimular as vendas em todo comércio da cidade, tanto no centro como nos bairros, no período mais aguardado do ano, valorizar as empresas participantes, além de premiar os consumidores de Jundiaí e Região.