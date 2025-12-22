O comércio de Jundiaí vive uma movimentação intensa de consumidores por conta da proximidade do Natal. Nesta terça-feira (23), as lojas do Centro e dos bairros poderão funcionar das 9h às 22h. Nos shopping centers, o atendimento é das 9h às 23h. Já na quarta-feira, dia 24, véspera do Natal, as lojas poderão atender das 9h às 18h.

Para Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o aumento do fluxo de clientes traz desafios importantes para os empresários. “Para atender esse público, estratégias como a ampliação do horário de funcionamento, comunicação clara sobre prazos, ofertas bem destacadas, kits prontos e sugestões de presentes ajudam a agilizar a decisão de compra”, detalha.

Para o varejo da região de Jundiaí, onde o Sincomercio projeta para este mês de dezembro um aumento de vendas na ordem de 3% em relação ao ano passado, a semana pré-Natal representa uma oportunidade determinante de encerrar o ano com resultados mais robustos. “O equilíbrio entre o planejamento, a eficiência operacional e a sensibilidade comercial são fundamentais para transformar o elevado movimento em vendas efetivas, fortalecendo o caixa das empresas e criando uma base ao menos mais sólida para o início de 2026”, avalia Jaime Vasconcellos, economista do Sincomercio.