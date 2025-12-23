

Um adolescente de 17 anos se deu mal ao fazer um "rolo", trocando um videogame Xbox e um iPhone por uma motocicleta, em Itatiba. A moto, que estava sem placas, foi abordada pela Guarda Municipal, e o veículo foi apreendido. Além de ficar sem os aparelhos eletrônicos e sem a moto, ele ainda vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e, caso seja confirmado que a moto é furtada ou roubada, também responderá por receptação.

Os GMs Rodrigues e Montini estavam em deslocamento para abastecer a viatura quando avistaram a moto sem placas. Eles deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu, iniciando uma breve perseguição.

Durante a abordagem, os guardas descobriram que o condutor era um adolescente. Questionado, ele confessou que havia trocado os eletrônicos pela moto para se divertir neste final de ano.