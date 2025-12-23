O marido da mulher encontrada ferida durante o combate a um incêndio em residência, em Cabreúva, na manhã do último domingo (21), foi preso suspeito de ter causado o incêndio. Ele está sendo investigado por lesão corporal, violência doméstica e incêndio.

Durante a sequência das investigações, ele também poderá responder por tentativa de homicídio, caso seja comprovado uma primeira informação, de que teria ateado fogo na casa com a esposa e os filhos dentro do imóvel.

O que se sabe até o momento é que o incêndio foi provocado após uma discussão entre o casal.