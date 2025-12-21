O aumento do consumo durante as festas de Natal e Réveillon exige atenção e colaboração de todos em relação ao descarte correto do lixo. A separação adequada dos resíduos e o respeito aos dias e horários da coleta são fundamentais para manter Jundiaí limpa, organizada e sem transtornos neste período.
O Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura, realiza diariamente a coleta de cerca de 350 toneladas de lixo. No entanto, durante as festas de final de ano, esse volume pode chegar a 1.000 toneladas por dia, quase o triplo do habitual.
Segundo o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o apoio da população é essencial. “A importância do descarte consciente se torna ainda maior nesta época do ano, quando a quantidade de lixo aumenta de forma significativa. As equipes seguem trabalhando normalmente, mas, devido ao volume que cresce de forma exponencial, pode haver alteração no horário da coleta, ocorrendo, em alguns casos, um pouco mais tarde que o habitual”, explicou.
Atenção aos dias de coleta
A Prefeitura orienta a população sobre o funcionamento do serviço durante o período de festas e solicita que o lixo seja colocado para fora de casa apenas nos dias de coleta.
Quarta-feira (24) e quarta-feira (31 de dezembro), véspera de Natal e de Ano Novo: coleta realizada até as 20h; quinta-feira (25 de dezembro) e quinta-feira (1º de janeiro) não haverá coleta.
Retorno ao funcionamento normal na sexta-feira (26 de dezembro) e sexta-feira (2 de janeiro). “Mesmo com as equipes de limpeza nas ruas, é importante que cada cidadão ajude a manter a cidade limpa. Pedimos que o munícipe acondicione corretamente os resíduos e descarte o lixo apenas no dia da coleta”, comentou o Diretor da LIMPUB, José Maria Júnior.
Dicas para manter a cidade limpa
Respeite os dias e horários da coleta no seu bairro;
Não descarte lixo fora dos recipientes adequados;
Evite colocar sacos de lixo nas calçadas com muita antecedência;
Utilize as lixeiras e contêineres disponíveis e separe corretamente o lixo orgânico do reciclável.