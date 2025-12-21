O aumento do consumo durante as festas de Natal e Réveillon exige atenção e colaboração de todos em relação ao descarte correto do lixo. A separação adequada dos resíduos e o respeito aos dias e horários da coleta são fundamentais para manter Jundiaí limpa, organizada e sem transtornos neste período.

O Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura, realiza diariamente a coleta de cerca de 350 toneladas de lixo. No entanto, durante as festas de final de ano, esse volume pode chegar a 1.000 toneladas por dia, quase o triplo do habitual.

Segundo o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o apoio da população é essencial. “A importância do descarte consciente se torna ainda maior nesta época do ano, quando a quantidade de lixo aumenta de forma significativa. As equipes seguem trabalhando normalmente, mas, devido ao volume que cresce de forma exponencial, pode haver alteração no horário da coleta, ocorrendo, em alguns casos, um pouco mais tarde que o habitual”, explicou.

Atenção aos dias de coleta