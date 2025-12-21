Guardas municipais de Jarinu, com apoio da GM de Jundiaí, por meio da Divisão de Operações com Cães, interceptaram um caminhão com 670 kg de cocaína na rodovia Edgard Máximo Zambotto, neste sábado (20). A droga provavelmente tinha como destino a Bahia.

O caminhão estava passando pela rodovia quando foi parado pelos GMs Guerra e Sequeira, da GM de Jarinu. Os guardas suspeitaram que, em meio a uma montanha de caixas, poderiam estar escondidas drogas.

Eles então entraram em contato com a GM de Jundiaí, que enviou suas equipes de Operações com Cães, sob supervisão do subinspetor Cristiano: GMs Gildomar e Gonçalo, com os cães Nitro e Fox, e os GMs Júlio e Pegoraro, com a k-9 Darra.