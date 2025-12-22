A Feira da Rota Afro, em sua segunda edição, acontece nesta terça-feira (23), das 12h às 22h, na rua Prof. Giácomo Itria, 119, no Anhangabaú, reunindo empreendedores e empreendedoras que constroem seus negócios a partir do território, da identidade e do propósito.
A feira faz parte das iniciativas da Rota Turística Afro, a nona Rota Turística em lançamento pela Prefeitura, e integra participantes com produtos inspirados na cultura africana e no empreendedorismo negro, abrangendo segmentos como acessórios, vestuário, alimentação, decoração, além de iniciativas ligadas à economia criativa e à sustentabilidade.
O evento contará com feira criativa, gastronomia artesanal e produtos autorais, sendo também um espaço de visibilidade, geração de renda e conexão. A proposta é convidar o público a conhecer de perto quem cria e sustenta seus empreendimentos com autenticidade, fortalecendo a economia negra local.
Entre os participantes estão: Emílio Doces Artesanais (cocadas e doces), Oficina de Luz Ateliê (mandalas e artesanato), Luzes de Aruanda (velas aromáticas), Silcandy (bolos de pote e alfajores), Rosa Vermelha (acessórios afro e sabonetes), Daniela Toledo (bolsas e crochê), Bia Gelatto Gourmet (geladinhos e brownies), Namariê (acessórios afro), Suavidade em Madeira (placas esculpidas), e Criolleras (vestidos, blusas e macacões).
A Feira da Rota Afro é um convite para apoiar, circular e fortalecer o empreendedorismo negro em movimento.