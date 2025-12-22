A Feira da Rota Afro, em sua segunda edição, acontece nesta terça-feira (23), das 12h às 22h, na rua Prof. Giácomo Itria, 119, no Anhangabaú, reunindo empreendedores e empreendedoras que constroem seus negócios a partir do território, da identidade e do propósito.

A feira faz parte das iniciativas da Rota Turística Afro, a nona Rota Turística em lançamento pela Prefeitura, e integra participantes com produtos inspirados na cultura africana e no empreendedorismo negro, abrangendo segmentos como acessórios, vestuário, alimentação, decoração, além de iniciativas ligadas à economia criativa e à sustentabilidade.

O evento contará com feira criativa, gastronomia artesanal e produtos autorais, sendo também um espaço de visibilidade, geração de renda e conexão. A proposta é convidar o público a conhecer de perto quem cria e sustenta seus empreendimentos com autenticidade, fortalecendo a economia negra local.