A Prefeitura de Jundiaí firmou um contrato, por inexigibilidade de licitação, com uma empresa especializada para prestar assessoria na captação de recursos destinados a projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). O contrato tem valor de R$ 240 mil, prazo inicial de 12 meses - com possibilidade de prorrogação - e prevê a elaboração, inscrição e acompanhamento de projetos em programas e leis de incentivo dos governos federal e estadual.

A contratação foi formalizada com base no artigo 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados de natureza singular, quando prestados por empresa de notória especialização. Segundo o documento, a Secretaria justificou que não há competição viável nesse tipo de serviço, por exigir experiência específica e comprovada em captação de recursos para o esporte.

A empresa contratada é a Hernandes Ações Esportivas Ltda., que, de acordo com a justificativa técnica, possui histórico de atuação junto a órgãos públicos e entidades esportivas, com resultados em leis de incentivo e programas de fomento. A Secretaria afirma ainda que os valores estão compatíveis com os praticados no mercado, atendendo aos princípios de economicidade e eficiência.