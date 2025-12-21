O Hospital e Maternidade de Várzea Paulista tem previsão para iniciar os atendimentos no primeiro semestre de 2026, segundo a prefeitura do município. O equipamento começará com atividades assistenciais e, de forma gradual, serão incorporados os serviços de maternidade e as cirurgias eletivas. A unidade foi projetada para integrar a rede pública de saúde e atuar de forma articulada com a UPA 24 horas da cidade, com perfil voltado à atenção materno-infantil, à assistência cirúrgica de média complexidade e ao atendimento de urgências referenciadas.

Na área obstétrica, a unidade contará com 14 leitos para internação e 10 leitos de UTI Neonatal, destinados ao atendimento de gestantes de risco habitual e alto risco, além de recém-nascidos que necessitem de cuidados intensivos.

A estrutura cirúrgica prevê 53 leitos, cinco salas de cirurgia, além de 10 leitos de UTI Adulto e oito leitos clínicos adicionais, que darão suporte ao pós-operatório e a casos de maior complexidade. Estão previstos atendimentos de cirurgias eletivas e de urgência de média complexidade. O Pronto-Socorro será referenciado, ou seja, destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes encaminhados por outros serviços de saúde e ao SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), funcionando como retaguarda regulada para urgências