O Hospital e Maternidade de Várzea Paulista tem previsão para iniciar os atendimentos no primeiro semestre de 2026, segundo a prefeitura do município. O equipamento começará com atividades assistenciais e, de forma gradual, serão incorporados os serviços de maternidade e as cirurgias eletivas. A unidade foi projetada para integrar a rede pública de saúde e atuar de forma articulada com a UPA 24 horas da cidade, com perfil voltado à atenção materno-infantil, à assistência cirúrgica de média complexidade e ao atendimento de urgências referenciadas.
Na área obstétrica, a unidade contará com 14 leitos para internação e 10 leitos de UTI Neonatal, destinados ao atendimento de gestantes de risco habitual e alto risco, além de recém-nascidos que necessitem de cuidados intensivos.
A estrutura cirúrgica prevê 53 leitos, cinco salas de cirurgia, além de 10 leitos de UTI Adulto e oito leitos clínicos adicionais, que darão suporte ao pós-operatório e a casos de maior complexidade. Estão previstos atendimentos de cirurgias eletivas e de urgência de média complexidade. O Pronto-Socorro será referenciado, ou seja, destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes encaminhados por outros serviços de saúde e ao SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), funcionando como retaguarda regulada para urgências
O equipamento também contará com Ambulatório de Especialidades e Centro de Imagem, voltados ao atendimento especializado e ao apoio diagnóstico. Esses serviços, segundo a prefeitura, devem ampliar o acesso da população a consultas e exames, integrando diferentes etapas do cuidado em saúde.
Prof. Rodolfo afirmou que é preciso muita seriedade para construir um hospital com recursos próprios
O prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo Braga, afirmou que a construção do hospital representa uma mudança estrutural nos serviços de saúde do município. “A construção do novo hospital municipal representa um marco histórico para Várzea Paulista e vai transformar de forma profunda os serviços de Saúde da nossa cidade. Um hospital construído exclusivamente com recursos municipais exige compromisso, ousadia e, acima de tudo, muita responsabilidade com o dinheiro público”, diz. Segundo ele, a obra contará com apoio do governo estadual para equipagem e custeio da unidade.
Rodolfo ainda ressaltou a importância de eleger representantes regionais para melhorar a qualidade do serviço público. “Poderíamos alçar voos ainda maiores se a região contasse com representantes nos poderes legislativos, tanto na Alesp, quanto no Congresso Nacional, por isso a importância dos próximos pleitos. Se em 2026 elegermos deputados (estadual e Federal) representantes da nossa região, com certeza avançaremos muito em nossas agendas municipais”, analisa.