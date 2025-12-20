Um policial penal foi preso na manhã deste sábado (20) ao tentar ingressar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí com drogas escondidas em sua cueca. A polícia suspeita que os entorpecentes seriam entregues a detentos da unidade. A prisão em flagrante foi realizada por colegas de trabalho, após uma denúncia sobre sua possível participação no tráfico de drogas dentro do CDP.

Os policiais penais informaram que receberam uma denúncia indicando que um dos agentes estaria introduzindo ilícitos, possivelmente drogas, na unidade prisional, com a intenção de entregá-las a presos. No momento em que entrou na unidade, ele foi abordado e questionado sobre as denúncias. Ele negou qualquer envolvimento, mas foi conduzido até seu armário, onde, após averiguação, foi encontrada uma porção de maconha.

Em sequência, os policiais determinaram que o suspeito passasse por um scanner corporal. Durante esse procedimento, ele tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e contido. Questionado se carregava algo em seu corpo, ele admitiu que sim. A verificação revelou que ele estava usando três cuecas, nas quais escondia maconha e cocaína. No total foram apreendidos 91 gramas de maconha e 111 gramas de cocaína.