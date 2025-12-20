Guardas municipais de Apoio Tático e Patrulha Maria da Penha perseguiram dois criminosos em uma moto furtada, na manhã deste sábado (20), entre os bairros Vila Rio Branco, Horto Florestal e Jardim Fepasa, em Jundiaí, e conseguiram cercar e encurralar os bandidos, que abandonaram a motocicleta em uma área de mata. Eles prosseguiram em fuga a pé, mas os agentes não 'largaram o osso' até localizar dois suspeitos. A moto foi recuperada e a dupla foi presa em flagrante.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Franciane patrulhavam pela Vila Rio Branco, quando avistaram dois homens em uma motocicleta CG 160, de cor azul. Ao perceber a aproximação da viatura, os bandidos desrespeitaram o sinal vermelho e iniciaram a fuga. A equipe, então, iniciou a perseguição, solicitando apoio de outras viaturas, que logo iniciaram o cerco. Os criminosos se dirigiram para uma área de mata, de difícil, o que levou as equipes a prosseguirem a pé. Durante as buscas, a equipe da Patrulha Maria da Penha (GMs Juliana, Basilio e Richard) localizou a moto caída em meio ao matagal.

Enquanto isso, outras equipes seguiram na busca pelos malfeitores. Após algum tempo, os guardas avistaram dois suspeitos saindo da área de mata, pulando um muro e acessando o Jardim Fepasa. Eles continuaram a fuga, pulando o portão de uma residência e acessando a rua Sebastião de Oliveira Queiroz. Nesse momento, os guardas Pierre e Pereira, que estavam posicionados na via, viram os dois invadindo outra casa para tentar escapar da viatura. Os agentes seguiram os suspeitos e conseguiram detê-los.