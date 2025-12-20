20 de dezembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso em Jundiaí por tortura contra filha de 7 meses

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
O homem respondeu de forma evasiva às perguntas dos GMs
O homem respondeu de forma evasiva às perguntas dos GMs

Um homem de 26 anos foi preso neste sábado (19) no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, por guardas municipais, suspeito de torturar a filha de apenas 7 meses e ameaçar a esposa, de 24 anos. A prisão ocorreu após denúncia da mãe das crianças, que relatou que o marido é dependente químico e se torna agressivo sempre que está em abstinência. Segundo ela, foi durante uma crise de abstinência que o homem realizou dois atos perigosos contra a filha.

De acordo com a vítima, o suspeito amarrou uma fralda e uma chupeta na boca da criança, que nasceu com sequelas que afetam seu desenvolvimento motor e intelectual. Esses procedimentos foram descritos pela mãe como formas de imobilização e risco imediato de asfixia, além de causarem sofrimento físico à bebê.

Os guardas municipais, ao chegarem ao local, foram informados pela mãe sobre o comportamento alterado do marido, especialmente em relação à filha de 7 meses, que precisa de cuidados especiais devido às sequelas. Ela relatou que o marido, em períodos de abstinência, torna-se mais agressivo e ameaça tanto ela quanto as crianças. A mãe também explicou que, diante da gravidade da situação, havia instalado um sistema de câmeras de segurança para registrar os abusos.

Após ser confrontado, o homem ficou em silêncio e respondeu de forma evasiva às perguntas dos guardas. Em razão disso, ele foi preso em flagrante por maus-tratos e conduzido à delegacia. A autoridade policial, ao analisar os fatos, entendeu que o caso se enquadrava na Lei de Tortura e manteve a prisão do suspeito.

Durante o depoimento, a mãe das crianças revelou ainda que, há três meses, o marido havia praticado atos semelhantes de violência contra as crianças, o que levou a vítima a buscar apoio da sogra. No entanto, o comportamento abusivo não cessou, e, na data do ocorrido, ele se intensificou.

Além disso, a mãe informou que, na semana anterior, a filha foi levada a um hospital com quadro cianótico, incompatível com diagnóstico de laringite, o que reforçou a suspeita de maus-tratos. O homem, por sua vez, alegou que suas ações não tinham a intenção de imobilizar ou machucar a criança, mas apenas de manter a chupeta na boca da bebê, uma vez que ela não conseguia colocá-la sozinha quando caía.

Diante das evidências e do relato da vítima, a prisão foi mantida, e o suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

A esposa, por sua vez, solicitou à Justiça uma medida protetiva de urgência, temendo pela sua segurança e pela das filhas, devido às ameaças que o marido fez, caso ela decidisse retornar à sua cidade natal para buscar apoio.

