Um homem de 26 anos foi preso neste sábado (19) no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, por guardas municipais, suspeito de torturar a filha de apenas 7 meses e ameaçar a esposa, de 24 anos. A prisão ocorreu após denúncia da mãe das crianças, que relatou que o marido é dependente químico e se torna agressivo sempre que está em abstinência. Segundo ela, foi durante uma crise de abstinência que o homem realizou dois atos perigosos contra a filha.

De acordo com a vítima, o suspeito amarrou uma fralda e uma chupeta na boca da criança, que nasceu com sequelas que afetam seu desenvolvimento motor e intelectual. Esses procedimentos foram descritos pela mãe como formas de imobilização e risco imediato de asfixia, além de causarem sofrimento físico à bebê.

Os guardas municipais, ao chegarem ao local, foram informados pela mãe sobre o comportamento alterado do marido, especialmente em relação à filha de 7 meses, que precisa de cuidados especiais devido às sequelas. Ela relatou que o marido, em períodos de abstinência, torna-se mais agressivo e ameaça tanto ela quanto as crianças. A mãe também explicou que, diante da gravidade da situação, havia instalado um sistema de câmeras de segurança para registrar os abusos.