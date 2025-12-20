Poucas horas após ser liberado pela Justiça durante audiência de custódia em Jundiaí, na última quinta-feira (18), a qual havia sido submetido devido à prisão em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a esposa, o marido retornou para casa – desrespeitando a medida protetiva em favor da vítima. Desta vez, ele não apenas a ameaçou, mas a agrediu fisicamente e a jurou de morte.

Diante da gravidade, policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o apoio de guardas municipais e policiais militares, formaram uma força-tarefa para localizá-lo. Ele foi encontrado e preso no Jardim São Camilo, na sexta-feira (19). A prisão foi realizada pela DDM, após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança.

Conduzido à sede da delegacia especializada, o suspeito foi preso pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, além do descumprimento da medida protetiva de urgência.