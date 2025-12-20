20 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FOI PRESO DE NOVO

Marido bate na esposa após ser solto na audiência de custódia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O marido suspeito foi preso em flagrante novamente
O marido suspeito foi preso em flagrante novamente

Poucas horas após ser liberado pela Justiça durante audiência de custódia em Jundiaí, na última quinta-feira (18), a qual havia sido submetido devido à prisão em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a esposa, o marido retornou para casa – desrespeitando a medida protetiva em favor da vítima. Desta vez, ele não apenas a ameaçou, mas a agrediu fisicamente e a jurou de morte.

Diante da gravidade, policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o apoio de guardas municipais e policiais militares, formaram uma força-tarefa para localizá-lo. Ele foi encontrado e preso no Jardim São Camilo, na sexta-feira (19). A prisão foi realizada pela DDM, após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança.

Conduzido à sede da delegacia especializada, o suspeito foi preso pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, além do descumprimento da medida protetiva de urgência.

A delegada também solicitou a decretação de sua prisão preventiva.

O marido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando nova audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários