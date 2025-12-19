Um casal de namorados sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (18), na rodovia Edgard Máximo Zambotto, em Campo Limpo Paulista. Eles estavam em uma moto BMW quando foram abordados por dois bandidos armados, em outra motocicleta. Ao tentar fugir dos criminosos, o condutor da BMW foi baleado no braço. Os ladrões fugiram sem levar o veículo.

As vítimas retornavam de Bragança Paulista e, ao chegarem na rodovia Edgard Máximo Zambotto, já em Campo Limpo Paulista, foram atacadas pelos criminosos, que emparelharam a moto e apontaram a arma, anunciando o assalto.

O rapaz inicialmente ameaçou parar no acostamento, mas em seguida acelerou para fugir. Os criminosos o seguiram em perseguição, efetuando vários disparos, sendo que um dos tiros atingiu seu braço. O projétil ficou alojado. Após o ataque, os assaltantes fugiram.