Um homem de 40 anos foi preso por guardas municipais no Centro de Itatiba, na tarde desta sexta-feira (19), durante Operação Natal, suspeito de assediar sexualmente uma adolescente que fazia compras. Segundo o relato da vítima, ele a agarrou e ofereceu entre R$ 100 e R$ 150 para ter relação sexual com ela.

A jovem estava caminhando, quando foi agarrada em meio à multidão. Segundo ela, o homem lhe ofereceu dinheiro para que ela fosse para a casa dele, para terem relação sexual.

Ela conseguiu se desvencilhar e correu, pedindo ajuda a guardas municipais que faziam patrulhamento em Operação Natal.