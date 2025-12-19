19 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

PRESO EM FLAGRANTE

Homem agarra adolescente no Centro e oferece dinheiro por sexo

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O suspeito foi preso pelos GMs no Centro de Itatiba
O suspeito foi preso pelos GMs no Centro de Itatiba

Um homem de 40 anos foi preso por guardas municipais no Centro de Itatiba, na tarde desta sexta-feira (19), durante Operação Natal, suspeito de assediar sexualmente uma adolescente que fazia compras. Segundo o relato da vítima, ele a agarrou e ofereceu entre R$ 100 e R$ 150 para ter relação sexual com ela.

A jovem estava caminhando, quando foi agarrada em meio à multidão. Segundo ela, o homem lhe ofereceu dinheiro para que ela fosse para a casa dele, para terem relação sexual.

Ela conseguiu se desvencilhar e correu, pedindo ajuda a guardas municipais que faziam patrulhamento em Operação Natal.

GMs da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) saíram à caça e encontraram o suspeito, que estava bêbado e carregava justamente a quantia oferecida à ela. Ele negou o crime.

Conduzido à delegacia, o homem foi preso em flagrante por assédio sexual.

